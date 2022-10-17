Россия атаковала Киев дронами-камикадзе: что известно

Киевская городская военная администрация официально сообщила о четырех попаданиях, в том числе и в жилой дом в Шевченковском районе.

ТСН.ua собрал все, что известно о вражеской атаке на столицу.

Взрывы в Киеве

В понедельник в 06:23 в Киеве прозвучала воздушная тревога. Столица проснулась от взрывов, в центре города над одним из зданий поднялись клубы дыма. Впоследствии городской голова Киева Виталий Кличко подтвердил два взрыва в Шевченковском районе и заявил, что на месте "прилета" начался пожар в нежилом здании.

"Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики — на месте. Информацию о пострадавших уточняем", — написал Виталий Кличко и добавил, что это результат атаки российскими дронами.

Мэр столицы также опубликовал фотографию с обломками одного из дронов-камикадзе, которые сегодня утром атаковали Киев.

В 08:24 Кличко сообщил о еще двух взрывах в Шевченковском районе.

Подтверждение попадания

В свою очередь в Киевской городской военной администрации заявили, что по состоянию на 09:00 зафиксировали четыре попадания по Киеву, в том числе и по жилому дому.

"Враг продолжает атаковать. Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе. Пока информация о пострадавших уточняется", — проинформировали там.

В то же время советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что поступает информация о пролете групп дронов с юга и востока Киевской области. А также, что большинство дронов были сбиты.

Позже Виталий Кличко подтвердил, что в результате атаки российскими дронами-камикадзе в Шевченковском районе столицы произошел взрыв в жилом доме, из которого удалось спасти 18 человек.

"В настоящее время из него спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов. Есть ли погибшие — уточняем информацию", — написал мэр столицы.

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко написал, что под завалами дома, куда попал вражеский дрон, есть люди, а в соседнем здании возник пожар на площади более 250 кв. Она уже локализована. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Реакция президента и видео с места попадания в жилой дом

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражескую атаку Киева дронами и попадание в жилой дом, а также опубликовал видео с места событий.

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадание в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас – победа", - написал Зеленский.

Текущая ситуация в Киеве после атаки дронов

Как сообщает КГГА, в настоящее время в центре столицы перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. СМИ писали, что движение ограничено участком между улицей Крещатик и цирком. Власти столицы призывают жителей не выезжать в центр города без острой необходимости.

Также из-за российской активности утром 17 октября все учебные заведения города перешли в дистанционный режим работы, поскольку воздушная тревога была объявлена до того, как были начаты сегодняшние занятия.

Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) города Киева 17 октября начнут работать через 30 минут после окончания воздушной тревоги. В настоящее время Сall-центр работает в усиленном режиме.

Стоит отметить, что вражеские дроны-камикадзе начали атаковать Украину по разным направлениям в ночь на 17 октября, с 3:30. Часть из них удалось сбить, сообщил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По состоянию на 09:31 в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги.

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