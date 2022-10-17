Галущенко призвал закрыть небо над энергетическими объектами Украины

Украина нуждается в системах защиты своих энергетических объектов от российских атак с неба.
Сегодня утром, 17 октября, россияне снова обстреляли энергетическую инфраструктуру в Днепропетровской и Сумской областях и Киеве. Снова обесточены как бытовые потребители, так и промышленные предприятия.
Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко.
"Снова обесточена и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция. Ведь повреждена подстанция, из которой питалась единственная линия, объединяющая ЗАЭС с украинской энергосистемой. Россиянам оказалось мало разбивать только саму линию, чтобы обесточивать атомную станцию. Теперь они испытывают нашу способность быстро восстанавливать электроподстанции", – отметил он.
Министр подчеркнул, что такой ядерный шантаж страны-террориста не должен остаться без ответа мирового сообщества.
"Украина нуждается в защите неба над своими энергетическими объектами", — подчеркнул он.
Министр в очередной раз призвал украинцев уменьшить потребление электроэнергии в течение дня, особенно в часы вечернего пика – с 17:00 до 23:00. Это поможет восстановить и поддерживать стабильность энергосистемы, которую россияне пытаются разрушить.
Атака Украины дронами-камикадзе
В понедельник 17 октября утром в центре Киева раздались взрывы в результате атаки иранскими дронами-камикадзе.
Россия дронами и ракетами пыталась атаковать объекты энергетики в трех областях Украины.
По сообщению премьер-министра Дениса Шмыгаля, в результате атаки обесточены сотни населенных пунктов. Все службы работают над устранением последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения.
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