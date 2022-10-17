Як і чим в Україні збивають дрони-камікадзе: відповідь військового

Юрій Ігнат - підполковник, речник Повітряних сил - повідомив, що дрони-камікадзе, якими Росія атакує територію України, ЗСУ успішно збиває. Така робота, з його слів, триває.

Про це він сказав в етері телемарафону.

"Значно зріс показник збиття дронів-камікадзе. Приходить розуміння, як їх збивати. В основному збивається ЗРВ, а також долучилась активно авіація. Ми знаємо історію пілота, який за день збив п’ять Shahed-136. Є позитивні зрушення, зрозуміло, що ворог використовує їх у нічний час. Наразі за допомогою радіолокаційних засобів виявляють ці дрони", - уточнив він.

Нагадаємо, російські окупанти знову намагалися здійснювати атаки на півдні України дронами-камікадзе. Однак українські захисники продовжують їх активно збивати. Зазначається, що зенітні ракетні підрозділи командування "Південь" та підпорядкованих їм підрозділів Повітряних сил знищили 15 безпілотників іранського виробництва.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України надали українцям низку порад, як уберегтися від дронів-камікадзе. Двигун дрона-камікадзе гучний. При наближенні в повітрі чутно звук, схожий роботу двигуна мопеда чи бензопили.

Небезпека для тилових міст: іранські дрони складніше побачити на радарах

Читайте також: