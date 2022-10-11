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Поради, як поводитись під завалами внаслідок обстрілу

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Поради, як поводитись під завалами внаслідок обстрілу

Поради, які поводитись під завалами

Масштабні ракетні обстріли міст України, які набули значної інтенсивності останніми днями руйнують інфраструктуру та житло українців, спричиняючи значні жертви. Як поводитися, якщо трапилося, що ви потрапили під завали - у матеріалі ТСН.ua

МВС рекомендує у випадку обвалу будинку:

  • Не панікувати, спробуйте покликати на допомогу. Повідомте де знаходитесь та чекайте поки розберуть завали.
  • Якщо отримати допомогу не вдалося, спробуйте вивільнити руки та ноги. 
  • Спробуйте розібрати завали. Перед цим попередньо ретельно оцініть навколишні обставини. Намагайтесь розібрати так, щоб не зачепити те, на чому все тримається. 
  • Якщо розумієте, що вибратись не зможете, терпляче кличте на допомогу. За можливості скористайтеся телефоном, якщо ні, для того, щоб вас почули,  використовуйте всі можливі способи —  кричіть, бийте або стукайте по поверхнях, по трубах, по батареях.  Коли вас почують, повідомте, де ви та що з вами сталося.
  •  Якщо ніхто не чує, спробуйте обережно розібрати завали.
  • Звільнившись, огляньте себе на наявність ушкоджень. Якщо маєте змогу, надайте собі першу домедичну допомогу. Поки чекаєте на прибуття допомоги, уникайте переохолодження.
  • Повідомте рятувальників про інших постраждалих під завалами, якщо такі є.
Що робити, якщо опинилися під завалами / ©
Що робити, якщо опинилися під завалами

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Автор
Ганна Носова
Дата публікації
Перегляди
148
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