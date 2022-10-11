Поради, як поводитись під завалами внаслідок обстрілу

Масштабні ракетні обстріли міст України, які набули значної інтенсивності останніми днями руйнують інфраструктуру та житло українців, спричиняючи значні жертви. Як поводитися, якщо трапилося, що ви потрапили під завали - у матеріалі ТСН.ua