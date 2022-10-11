Что делать, если попал под завалы дома

Масштабные ракетные обстрелы городов Украины, которые приобрели значительную интенсивность в последние дни разрушают инфраструктуру и жилье украинцев, вызывая значительные жертвы. Что делать, если случилось, что вы попали под завалы - в материале ТСН.ua