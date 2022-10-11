Что делать, если попал под завалы дома

Масштабные ракетные обстрелы городов Украины, которые приобрели значительную интенсивность в последние дни разрушают инфраструктуру и жилье украинцев, вызывая значительные жертвы. Что делать, если случилось, что вы попали под завалы - в материале ТСН.ua
МВД рекомендует в случае обвала дома:
- Не паникуйте, попробуйте позвать на помощь. Сообщите где находитесь и ждите пока разберут завалы.
- Если получить помощь не удалось, попытайтесь высвободить руки и ноги.
- Попытайтесь разобрать завалы. Перед этим предварительно тщательно оцените окружающие обстоятельства. Старайтесь разобрать так, чтобы не задеть то, на чем все держится.
- Если понимаете, что выбраться не сможете, терпеливо зовите на помощь. По возможности воспользуйтесь телефоном, если нет, для того, чтобы вас услышали, используйте все возможные способы – кричите, бейте или стучите по поверхностям, трубам, батареям. Когда вас услышат, сообщите, где вы и что с вами произошло.
- Если никто не слышит, попробуйте осторожно разобрать завалы.
- Освободившисьь, осмотрите себя на наличие повреждений. Если имеете возможность, окажите себе первую медицинскую помощь. Пока ждете прибытия помощи, избегайте переохлаждения.
- Сообщите спасателям о других пострадавших под обвалами, если таковые имеются.
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