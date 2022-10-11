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Что делать, если попал под завалы дома

Дата публикации
Просмотры
674
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Что делать, если попал под завалы дома

Советы, которые ведут под завалами

Масштабные ракетные обстрелы городов Украины, которые приобрели значительную интенсивность в последние дни разрушают инфраструктуру и жилье украинцев, вызывая значительные жертвы. Что делать, если случилось, что вы попали под завалы - в материале ТСН.ua

МВД рекомендует в случае обвала дома:

  • Не паникуйте, попробуйте позвать на помощь. Сообщите где находитесь и ждите пока разберут завалы.
  • Если получить помощь не удалось, попытайтесь высвободить руки и ноги.
  • Попытайтесь разобрать завалы. Перед этим предварительно тщательно оцените окружающие обстоятельства. Старайтесь разобрать так, чтобы не задеть то, на чем все держится.
  • Если понимаете, что выбраться не сможете, терпеливо зовите на помощь. По возможности воспользуйтесь телефоном, если нет, для того, чтобы вас услышали, используйте все возможные способы – кричите, бейте или стучите по поверхностям, трубам, батареям. Когда вас услышат, сообщите, где вы и что с вами произошло.
  • Если никто не слышит, попробуйте осторожно разобрать завалы.
  • Освободившисьь, осмотрите себя на наличие повреждений. Если имеете возможность, окажите себе первую медицинскую помощь. Пока ждете прибытия помощи, избегайте переохлаждения.
  • Сообщите спасателям о других пострадавших под обвалами, если таковые имеются.
Что делать, если оказались под завалами / ©
Что делать, если оказались под завалами

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Автор
Анна Носова
Дата публикации
Просмотры
674
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