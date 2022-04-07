Эксперт рассказав, какие дома могут выдержать обстрелы

Жилищный фонд Украины строился в разное время, для возведения зданий применялись разные технологии. ТСН.ua с помощью эксперта выяснял, какие типы дома можно считать надежнее других в условиях вражеских обстрелов, а какие опасны.

Какие типы домов можно назвать более устойчивыми для разрушения, которые могут выдержать артудары поблизости и обстрелы, а в каких домах лучше не прятаться в подвалах, рассказал строительный эксперт Эдвард Пухаев.

Если вы живете в домах, построенных до 1920 года, нужно иметь в виду, что это кирпичные дома с деревянным перекрытием. Из-за стопроцентной вероятности пожара во время обстрелов обязательно нужно покидать такой дом и спускаться в подвал или еще лучше, искать бомбоубежище.

Дома построенные до 50-м годов могут быть как с бетонным, так и с деревянным перекрытием. Здесь нужно знать технические характеристики каждого конкретного здания. Поэтому лучше перестраховаться и покинуть такое здание при обстреле. Тем более большинство из домов этого периода строились с бомбоубежищами, в которых, собственно, и лучше спрятаться.

Кирпичные советские дома 50-80 лет и панельные дома 70-80 лет являются, по мнению эксперта, самой ненадежной конструкцией из-за лавинообразного типа их обрушения. Поэтому в случае тревоги нужно немедленно спуститься на средние этажи таких домов, а также следить, чтобы между местом вашего пребывания и местом возможного попадания было по меньшей мере две стены (правило двух стен), одна из которых сможет воспринять на себя удар, а вторая – «поймает» » обломки от первой. Идеальным местом является лестничная клетка. Подвал – относительно безопасное место в доме при обстрелах, но только не в панельных домах. «Хрущевки» и «брежневки» крайне незащищены от обвалов, поэтому подвалы таких домов могут оказаться настоящей ловушкой для укрывающихся в них жителей.

Дома построены в 2000-2010 годах преимущественно кирпичные. Конструкция кирпичных сооружений в нулевых годах нынешнего века – неплохой вариант по сравнению с панельными домами, но они проигрывают в безопасности новостройкам.

Самыми безопасными домами эксперт считает новостройки, построенные в период с 2010 года до 2022 года. Эксперты отмечают, что монолитно-каркасные здания новостроек лучше справляются с защитной функцией. Именно такой тип построек наиболее распространен в современном домостроении. Поэтому, если вы живете в многоквартирном здании, построенном после нулевых лет, ваши шансы что сооружение уцелеет увеличиваются. Однако это не означает, что нужно пренебрегать сигналами воздушной тревоги. И какому бы защищенному дому вы бы ни жили – это не освобождает вас от обязанности учитывать соображения безопасности и спускаться к укрытию вместе с семьей и соседями.

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