Трудоустройство за границей. Достоинства и недостатки

Ограничение предложений рынка труда на родине, вызванное кризисом в экономике, заставляет тысячи наших соотечественников превратиться в трудовых мигрантов и отправляться в соседние страны Европы, например в Польшу или Нидерланды, в поиск достойного заработка.

В чем преимущества и недостатки такого решения? Как избежать возможных рисков при трудоустройстве за границей без знания языка?

Трудоустройство за границей

О трудоустройстве за границей можно узнать диаметрально противоположные отзывы: от громких дифирамбов до сплошного негатива. Среди безусловных преимуществ успешного трудоустройства за границей:

возможность овладеть иностранным языком и расширить свое представление о жизни за рубежом — это очень интересный жизненный опыт;

значительно более широкий перечень доступных вакансий — особенно среди тех, кто не нуждается в определенных навыках и высокой квалификации;

значительно выше уровень заработной платы, чем на родине.

Конечно, определенных минусов тоже не избежать. Среди них:

психологический и языковой барьер – в течение первых недель или месяцев работы;

изменение климата — метеозависимым лицам придется пережить акклиматизацию;

высокие цены на товары первой необходимости, проезд — значит часто реальная сумма, остающаяся после всех расходов, оказывается меньше ожидаемой;

не всегда есть возможность работать по специальности.

Как избежать недоразумений, обойти мошенников и получить желаемый заработок? Выход только один — обращаться в агентства по трудоустройству, имеющие лицензию на этот вид деятельности.

Как устроиться на работу за границей?

Где рядовому украинцу искать агентство по трудоустройству за границей? На первый взгляд это так сложно, ведь вокруг – множество объявлений о простом трудоустройстве и соблазнительных заработках. Но эксперты предостерегают доверять первой попавшейся компании, а, прежде всего, проверить наличие государственной лицензии на этот вид деятельности. Кроме этого, при оформлении документов на трудоустройство необходимо сделать следующие шаги:

проверьте реквизиты агентства по трудоустройству;

очень внимательно прочтите договор и попросите объяснить непонятные формулировки;

обратите внимание — договор должен быть составлен на родном языке;

старайтесь избегать «горящих» вакансий – лучше ознакомиться со стабильными, запланированными наборами от работодателей;

проверьте, включена ли в договор дата получения зарплаты.

Ни в коем случае не стоит:

выходить на работу, если договор еще не подписан;

отдавать любому оригиналы ваших документов – исключительно сканы или ксерокопии.

Чтобы получить легальную работу за границей, приглашаем в компанию ООО «Трудоустройство за границей», лицензию которой вы можете проверить по адресу на сайте Минэкономики.

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широкий спектр постоянных и временных вакансий, которые заинтересуют работников высшего и среднего звена — за границей и в пределах Украины;

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