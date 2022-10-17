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Київ атакували дрони-камікадзе: над будівлею "Укренерго" видно дим

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Київ атакували дрони-камікадзе: над будівлею "Укренерго" видно дим

Фото: скриншот з відео

Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив вибух у Шевченківському районі столиці.

Над ранок у понеділок, 17 жовтня, столицю України ворог атакував дронами-камікадзе. У Києві було чутно кілька вибухів, згодом над будівлею "Укренерго" здійнялися клуби диму.

Про це повідомили ТСН.ua очевидці.

Згодом міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив вибух у Шевченківському районі - в середмісті столиці.

"Всі служби слідують на місце. Деталі згодом. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях!" - написав він у своєму Telegram-каналі. 

На місці прильоту почалася пожежа.

Останнім часом окрім ракетних ударів Росія почала активно застосовувати для атак дрони-камікадзе іранського виробництва. Ними окупанти бʼють по обʼєктах інфраструктури.

За даними української розвідки, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе "Shahed".

Нагадаємо, увечері 16 жовтня іранські дрони-камікадзе типу "Shahed-136", якими російські окупанти атакували Миколаїв, влучили в об’єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
11к
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