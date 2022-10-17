Атака дронів: на півдні України ЗСУ знищили 11 "шахідів"

9 іранських "мопедів" знищили Повітряні сили, і ще по одному "шахіду" – нацгвардійці та прикордонники.

На півдні України наші захисники відбили атаку іранських дронів-камікадзе "Shahed-136" – було знищено 11 "шахідів".

Про це інформують Повітряні Сили ЗС України.

"На півдні України знову атака дронів-камікадзе "Shahed-136". І знову бездоганна робота нашої протиповітряної оборони, зокрема зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Південь" та підпорядкованих їм підрозділів Повітряних Сил ЗСУ", – йдеться в повідомленні.

Протягом години – від 21.30 до 22.30 16 жовтня військові Повітряних Сил знищли 9 "шахідів".

Ще по одному "шахіду" знищили нацгвардійці та прикордонники.

Навала дронів

Останнім часом окрім ракетних ударів Росія почала активно застосовувати для атак дрони-камікадзе іранського виробництва. Ними окупанти бʼють по обʼєктах інфраструктури.

За даними української розвідки, Росія замовила в Ірану 2400 дронів-камікадзе "Shahed".

МЗС Ірану своєю чергою знову заперечило заяви про начебто поставки до Росії дронів-камікадзе, якими окупанти атакують Україну.

Тим часом військово-політичний оглядач Олександр Коваленко заявив, що Росія почала застосовувати в Україні новий різновид дрона, який зафіксували поблизу Києва. За його словами, цей дрон був меншого розміру і мав меншу бойову частину, вона була приблизно 15 кг.

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