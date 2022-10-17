Киев атаковали дроны-камикадзе: над зданием в центре столицы виден дым

К утру в понедельник, 17 октября, столицу Украины враг атаковал дронами-камикадзе. В Киеве было слышно несколько взрывов, впоследствии в центре города возле здания поднялись клубы дыма.

Об этом сообщили ТСН.ua очевидцы.

Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрыв в Шевченковском районе — в центре столицы.

"Все службы следуют на место. Детали позже. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" – написал он в своем Telegram-канале.

На месте "прилета" начался пожар в нежилом здании.

"Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики - на месте. Информацию о пострадавших уточняем", - добавил Виталий Кличко.

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В последнее время, кроме ракетных ударов, Россия начала активно применять для атак дроны-камикадзе иранского производства. Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры.

По данным украинской разведки, Россия заказала у Ирана 2400 дронов -камикадзе "Shahed".

Напомним, вечером 16 октября иранские дроны-камикадзе типа "Shahed-136", которыми российские оккупанты атаковали Николаев, попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический состав.

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