Киев атаковали дроны-камикадзе: над зданием в центре столицы виден дым

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрыв в Шевченковском районе столицы.
К утру в понедельник, 17 октября, столицу Украины враг атаковал дронами-камикадзе. В Киеве было слышно несколько взрывов, впоследствии в центре города возле здания поднялись клубы дыма.
Об этом сообщили ТСН.ua очевидцы.
Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрыв в Шевченковском районе — в центре столицы.
"Все службы следуют на место. Детали позже. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" – написал он в своем Telegram-канале.
На месте "прилета" начался пожар в нежилом здании.
"Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики - на месте. Информацию о пострадавших уточняем", - добавил Виталий Кличко.
В последнее время, кроме ракетных ударов, Россия начала активно применять для атак дроны-камикадзе иранского производства. Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры.
По данным украинской разведки, Россия заказала у Ирана 2400 дронов -камикадзе "Shahed".
Напомним, вечером 16 октября иранские дроны-камикадзе типа "Shahed-136", которыми российские оккупанты атаковали Николаев, попали в объекты промышленной инфраструктуры и фармацевтический состав.
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