В Николаевской области ВСУ сбили иранские дроны, но есть и "прилеты": на Одесчине сообщают о взрывах

Украинская система ПВО вечером, 16 октября, в Николаевской области сбила два иранских дрона Shahed 136.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Минус два "мопеда", — написал Виталий Ким.

Виталий Ким также сообщил, что в области есть "прилеты". ВСУ удалось сбить еще несколько воздушных целей.

В Одесской области местные жители тоже сообщают о взрывах. Предварительно – работа ПВО.

"Одесщина. Ситуация полностью контролируема. О новостях, связанных с боевой работой ВСУ в регионе сообщат военное командование, или Одесская ОВА. Тихого вечера, а нашим защитникам удачной охоты", — сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

В Украине из-за угроз атаки дронов объявили воздушную тревогу в Николаевской, Кировоградской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Иранские дроны в войне против Украины

Иран передал России свои дроны, которыми оккупанты атакуют украинские города. По данным ОК "Юг" россияне могли получить от Ирана от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе Shahed136.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что, по информации разведчиков, Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе "Shahed".

Военные объяснили, что из-за иранских дронов воздушные тревоги в Украине могут быть длиннее.

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