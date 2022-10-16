В Николаевской области ВСУ сбили иранские дроны, но есть и "прилеты": на Одесчине сообщают о взрывах

Россия снова атаковала Украину иранскими дронами.
Украинская система ПВО вечером, 16 октября, в Николаевской области сбила два иранских дрона Shahed 136.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Минус два "мопеда", — написал Виталий Ким.
Виталий Ким также сообщил, что в области есть "прилеты". ВСУ удалось сбить еще несколько воздушных целей.
В Одесской области местные жители тоже сообщают о взрывах. Предварительно – работа ПВО.
"Одесщина. Ситуация полностью контролируема. О новостях, связанных с боевой работой ВСУ в регионе сообщат военное командование, или Одесская ОВА. Тихого вечера, а нашим защитникам удачной охоты", — сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.
В Украине из-за угроз атаки дронов объявили воздушную тревогу в Николаевской, Кировоградской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Иранские дроны в войне против Украины
Иран передал России свои дроны, которыми оккупанты атакуют украинские города. По данным ОК "Юг" россияне могли получить от Ирана от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе Shahed136.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что, по информации разведчиков, Россия заказала у Ирана 2400 дронов-камикадзе "Shahed".
Военные объяснили, что из-за иранских дронов воздушные тревоги в Украине могут быть длиннее.
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