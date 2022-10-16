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Пионтковский назвал основной самоубийственный шаг Путина

Дата публикации
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Пионтковский назвал основной самоубийственный шаг Путина

Фото: Associated Press

Раньше россиянам обещали, что никакой мобилизации не будет.

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что одним из шагов, означающих начало краха Путина, является мобилизация.

Об этом он сказал в интервью журналистке Олесе Бацман.

"Путин уже сделал несколько самоубийственных шагов. Главный — это мобилизация. Ранее власти РФ категорически опровергали мобилизацию. Говоривших о мобилизации заставляли молчать", — сказал Пионтковский.

Мобилизация в России: что известно

Российский диктатор Владимир Путин в конце сентября объявил о "частичной" мобилизации в России. Государство-агрессор планирует призвать в оккупационную армию от 300 тысяч до одного миллиона человек.

Российские мобилизованные часто сетуют на плохое снаряжение и нехватку вооружения. Также часто в армии оккупантов происходят разные конфликты. Известно, что в поселке Солоты Белгородской области 15 октября трое военных устроили стрельбу на полигоне. Это произошло из-за того, что командир оккупантов назвал Аллаха трусом.

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что мобилизованные, которые вернутся с войны, могут устроить в РФ переворот.

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Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2095
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