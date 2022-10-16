Пионтковский назвал основной самоубийственный шаг Путина

Раньше россиянам обещали, что никакой мобилизации не будет.

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что одним из шагов, означающих начало краха Путина, является мобилизация.

Об этом он сказал в интервью журналистке Олесе Бацман.

"Путин уже сделал несколько самоубийственных шагов. Главный — это мобилизация. Ранее власти РФ категорически опровергали мобилизацию. Говоривших о мобилизации заставляли молчать", — сказал Пионтковский.

Мобилизация в России: что известно

Российский диктатор Владимир Путин в конце сентября объявил о "частичной" мобилизации в России. Государство-агрессор планирует призвать в оккупационную армию от 300 тысяч до одного миллиона человек.

Российские мобилизованные часто сетуют на плохое снаряжение и нехватку вооружения. Также часто в армии оккупантов происходят разные конфликты. Известно, что в поселке Солоты Белгородской области 15 октября трое военных устроили стрельбу на полигоне. Это произошло из-за того, что командир оккупантов назвал Аллаха трусом.

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что мобилизованные, которые вернутся с войны, могут устроить в РФ переворот.

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