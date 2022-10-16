Піонтковський назвав основний самовбивчий крок Путіна

Раніше росіянам обіцяли, що ніякої мобілізації не буде.

Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що одним із кроків, які означатимуть початок краху Путіна є мобілізація.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

"Путін уже вчинив кілька самовбивчих кроків. Головний - це мобілізація. Раніше влада РФ категорично спростовувала мобілізацію. Тих, хто говорив про мобілізацію, змушували їх мовчати", - сказав Піонтковський.

Мобілізація в Росії: що відомо

Російський диктатор Володимир Путін наприкінці вересня оголосив про "часткову" мобілізацію в Росії. Держава-агресор планує призвати до окупаційної армії від 300 тисяч до одного мільйона осіб.

Російські мобілізовані часто нарікають на погане спорядження та брак озброєння. Також часто в армії окупантів стаються різні конфлікти. Відомо, що у селищі Солоти Бєлгородської області 15 жовтня троє військових влаштували стрілянину на полігоні. Це сталось через те, що командир окупантів назвав Аллаха боягузом.

Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що ті мобілізовані, які повернуться з війни можуть влаштувати у РФ переворот.

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