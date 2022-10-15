Не доїхали до України: в Бєлгородській області військові розстріляли "мобіків"

Деякі російські пабліки пишуть, що у тій військовій частині перебували понад 100 осіб з Брянської області, які відмовляються йти на штурм Лимана.

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що у селищі Солоти Бєлгородської області РФ троє військових відкрили стрілянину у військовій частині. Багато мертвих та постраждалих.

Про це інформують телеграм-канали.

Сестра одного з постраждалих мобілізованих повідомляє, що мова може йти про 22 вбитих та 16 поранених мобілізованих. За даними видання SOTA, стріляли троє військових, двоє з яких було вбито на місці, а один втік.

Деякі російські пабліки пишуть, що у тій військовій частині перебували понад 100 осіб з Брянської області, які відмовляються йти на штурм Лимана. Військове керівництво більше тижня намагалося вмовити їх вирушити на штурм міста.

Згодом у Міністерстві оборони РФ підтвердили стрілянину на території військової частини в Бєлгородській області та заявили про "терористичний акт, вчинений громадяни однієї з країн СНД". За їхніми даними, внаслідок стрілянини загинуло 11 людей, 15 - поранені.

"Під час заняття з вогневої підготовки з добровольцями, які готуються до спецоперації, терористи обстріляли зі стрілецької зброї особовий склад підрозділу. 11 людей загинули, 15 із пораненнями різної тяжкості госпіталізовані. Вогнем у відповідь двоє терористів знищені", - цитують росЗМІ Міноборони РФ.

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Останнім часом у Бєлгороді неспокійно

Зовсім неспокійно у Бєлгороді останнім часом. Так, 11 жовтня у місті було чутно вибухи і місцеві жителі зафіксували ймовірний приліт ракети.

Через два дні в селищі Октябрський Бєлгородського району загорілася пожежа на, ймовірно, складі з боєприпасами. На місці було чутно звуки детонації.

А уже наступного дня на ТЕС у Бєлгороді з невідомих причин впала російська ракета, яка летіла в напрямку Харкова. На місці спалахнула пожежа, тож деякі райони міста опинилися без світла.

Загроза вторгнення з Білорусі, мобіки на фронті і підрахунок російських ракет - Михайло Самусь

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