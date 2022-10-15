Не доехали до Украины: в Белгородской области военные расстреляли "мобиков"

Некоторые российские паблики пишут, что в той воинской части находилось более 100 человек из Брянской области, которые отказываются идти на штурм Лимана.

Пропагандистские СМИ сообщают, что в поселке Солоты Белгородской области РФ трое военных открыли стрельбу в воинской части. Много мертвых и пострадавших.

Об этом информируют телеграммы-каналы.

Сестра одного из пострадавших мобилизованных сообщает, что речь может идти о 22 убитых и 16 раненых мобилизованных. По данным издания SOTA, стреляли трое военных, двое из которых были убиты на месте, а один скрылся.

Некоторые российские паблики пишут, что в той воинской части находились более 100 человек из Брянской области, которые отказываются идти на штурм Лимана. Военное руководство больше недели пыталось уговорить их отправиться на штурм города.

Впоследствии в Министерстве обороны РФ подтвердили стрельбу на территории воинской части в Белгородской области и заявили о "террористическом акте, совершенном гражданами одной из стран СНГ". По их данным, в результате стрельбы погибли 11 человек, 15 — ранены.

"Во время занятия по огневой подготовке с готовящимися к спецоперации добровольцами террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. 11 человек погибли, 15 с ранениями разной тяжести госпитализированы. Ответным огнем двое террористов уничтожены", — цитирует РИА "Новости".

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В последнее время в Белгороде неспокойно

Совершенно неспокойно в Белгороде в последнее время. Так, 11 октября в городе были слышны взрывы и местные жители зафиксировали вероятный прилет ракеты.

Через два дня в поселке Октябрьский Белгородского района загорелся пожар на, вероятно, складе с боеприпасами. На месте были слышны звуки детонации.

А уже на следующий день на ТЭС в Белгород и по неизвестным причинам упала российская ракета, летевшая в направлении Харькова. На месте вспыхнул пожар, некоторые районы города оказались без света.

Угроза вторжения из Беларуси, мобики на фронте и подсчет российских ракет - Михаил Самусь

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