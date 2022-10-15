В Белгороде работает ПВО и горит нефтебаза: фото, видео

В Белгороде, возможно, произошел "хлопок" на нефтебазе.
В российском Белгороде раздаются взрывы 15 октября: это может работать противовоздушная оборона.
Об этом пишут местные паблики.
Так, сообщается о дыме в районе пгт Разумное Белгородского района. Также предполагается, что это мог быть "прилет" в нефтебазу.
Напомним, на ТЭС в Белгороде 14 октября по неизвестным причинам упала российская ракета, летевшая в направлении Харькова. На месте вспыхнул пожар, некоторые районы города оказались без света.
А днем ранее в поселке Октябрьский Белгородского района загорелся пожар на, вероятно, складе с боеприпасами. На месте были слышны звуки детонации.
Совершенно неспокойно почему-то в Белгороде в последнее время. Так, 11 октября в городе тоже были слышны взрывы и местные жители зафиксировали вероятный прилет ракеты.
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