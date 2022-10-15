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У Бєлгороді працює ППО та палає нафтобаза: фото, відео

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У Бєлгороді працює ППО та палає нафтобаза: фото, відео

Фрір з соцмереж

У Бєлгороді, можливо, сталася "бавовна" на нафтобазі.

У російському Бєлгороді лунають вибухи 15 жовтня: це може працювати протиповітряна оборона.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Так, повідомляється про дим у районі смт Разумне Бєлгородського району. Також припускається, що це міг бути "приліт" у нафтобазу.

Нагадаємо, на ТЕС у Бєлгороді 14 жовтня з невідомих причин впала російська ракета, яка летіла в напрямку Харкова. На місці спалахнула пожежа, тож деякі райони міста опинилися без світла.

А днем раніше в селищі Октябрський Бєлгородського району загорілася пожежа на, ймовірно, складі з боєприпасами. На місці було чутно звуки детонації.

Зовсім неспокійно чомусь у Бєлгороді останнім часом. Так, 11 жовтня у місті теж було чутно вибухи і місцеві жителі зафіксували ймовірний приліт ракети.

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Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1219
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