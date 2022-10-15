В Одеській області школи з укриттями відновлюють очне навчання

У навчальних закладах мають дотримуватися алгоритму дій під час повітряних тривог.

Від понеділка, 17 жовтня, навчальні заклади в Одеській області, де облаштован укриття, відновлюють роботу в очній або змішаній формі.

Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОВА Олександр Лончак.

За його словами, у навчальних закладах без облаштованих укриті діти будуть навчатися дистанційно.

"Неухильно дотримуємося алгоритму дій під час звучання сигналу "Повітряна тривога". Розпорядчі документи сьогодні буде надіслано на електронні адреси закладів освіти всіх типів і форм власності", - написав Олександр Лончак.

До слова, 10 жовтня після масованих ракетних ударів по території України державні заклади освіти на Одещині перейшли на дистанційку.

Як повідомлялося, заклади освіти в Києві від 17 жовтня працюватимуть у змішаному форматі: доступні будуть і онлайн-, і офлайн-форми навчання. Це стосується садочків, шкіл, технікумів та університетів. Батьки можуть самі вирішувати - залишити дітей вдома на дистанційці чи відправити до школи чи садочка.

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