У Курській області РФ сталася "бавовна" на електричній підстанції: загорівся трансформатор (відео)

"Бавовна" сталася у селищі Тьоткіно і селі Попово-Лежачі, що примикає до нього.

У прикордонному з Україною селищі Тьоткіно Курської області сталася "бавовна".

Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт, звинувативши в обстрілах, як зазвичай, українську сторону.

За його словами, "бавовна" сталася у селища Тьоткіно і селі Попово-Лежачі, що примикає до нього.

Фото: Роман Старовойт

"Серйозно пошкоджено підстанцію в Попово-Лежачах, один із трансформаторів загорівся внаслідок влучення снаряда. Обидва населені пункти повністю знеструмлені", – зазначив російський губернатор.

Також він опублікував відео інциденту, зафіксоване камерами спостереження.

Зазначимо, що ЗСУ офіційно не підтверджують свою причетність до "бавовни" на території РФ. А військовий експерт Жданов пояснював чому росіяни обстрілюють свої міста - ракети, які вони запускають по Україні є технічно несправні, тому падають, не долетівши до цілі.

Нагадаємо, що 12 жовтня у російському Бєлгороді прогриміли вибухи. Жителі зафіксували на камеру, ймовірно, проліт ракети і звуки вибуху. А 11 жовтня у Бєлгородській області Росії спалахнула електрична підстанція.

За декілька дні до цього, 8 жовтня, у прикордонному з Україною місті Грайворон Бєлгородської області і навколишніх селах сталася "бавовна".