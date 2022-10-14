"Можуть постраждати і ТЕЦ, і аеродроми": Арестович розповів, чи обстрілює Україна територію РФ

Арестович наголосив, що Україна не стріляє по російській території.
Радник Офісу президента Олексій Арестович прокоментував "бавовну" на територію Бєлгородської і Курської областей РФ, наголосивши, що Україна не обстрілює російську територію.
Про це він сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.
"Ми не стріляємо по російській території. Ми зі здивуванням дивимося на те, що відбувається. Відчуття, що "Бєлгородська народна республіка" воює з "Курською народною республікою" і "Воронежською народною республікою". Ми засуджуємо ці "зіткнення" і хочемо стати посередниками, що ці "три братські народи" не знищували одне одного", – саркастично зазначив радник ОП.
Арестович прокоментував, що сьогодні у прикордонних з Україною районах горіли об'єкти критичної інфраструктури.
"Коли починаєш війну, це ж гострий процес. Можуть постраждати і ТЕЦ, і аеродроми. Кажуть, що склад з боєприпасами там горить. Але це напевно переплутали російські війська і стріляють одне в одного – у мене така версія", – підсумував він.
Зазначимо, що ЗСУ офіційно не підтверджують свою причетність до "бавовни" на території РФ. А військовий експерт Жданов пояснював чому росіяни обстрілюють свої міста - ракети, які вони запускають по Україні є технічно несправні, тому падають, не долетівши до цілі.
Нагадаємо, що 13 жовтня у Курській області РФ сталася "бавовна" на електричній підстанції, внаслідок чого загорівся трансформатор. Через трохи у Бєлгородській області РФ спалахнула масштабна пожежа: горів склад з боєприпасами.
12 жовтня у російському Бєлгороді прогриміли вибухи. Жителі зафіксували на камеру, ймовірно, проліт ракети і звуки вибуху. А 11 жовтня у Бєлгородській області Росії спалахнула електрична підстанція.
За декілька дні до цього, 8 жовтня, у прикордонному з Україною місті Грайворон Бєлгородської області і навколишніх селах сталася "бавовна".