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"Бавовна" в Бєлгородській області: внаслідок вибуху постраждали 14 осіб

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"Бавовна" в Бєлгородській області: внаслідок вибуху постраждали 14 осіб

Фото: Deepstatemap

Причиною інциденту місцева влада назвала "людський фактор".

У місті Валуйки Бєлгородської області Росії, що неподалік українського кордону, "неочікувано" трапилася "бавовна".

Про вибухи повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, у Валуйському міському окрузі сталася детонація боєприпасу. Причиною інциденту Гладков назвав "людський фактор".

Внаслідок вибуху постраждали 14 осіб.

"Поранення різного ступеня важкості. Вся необхідна медична допомога надається. Оперативні служби перебувають на місці і займаються розслідуванням того, що сталося", – зазначив російський губернатор.

Раніше військовий експерт Жданов назвав несподівану причину, чому росіяни обстрілюють свій Бєлгород.

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