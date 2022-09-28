"Хлопок" в Белгородской области: в результате взрыва пострадали 14 человек

Причиной инцидента местные власти назвали "человеческий фактор".
В городе Валуйки Белгородской области России, неподалеку от украинской границы, "неожиданно" случился "хлопок".
О взрывах сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в Валуйском городском округе произошла детонация боеприпаса. Причиной инцидента Гладков назвал "человеческий фактор".
В результате взрыва пострадали 14 человек.
"Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего.", — отметил российский губернатор.
Ранее военный эксперт Жданов назвал неожиданную причину, почему россияне обстреливают свой Белгород.
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