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"Хлопок" в Белгородской области: в результате взрыва пострадали 14 человек

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"Хлопок" в Белгородской области: в результате взрыва пострадали 14 человек

Фото: Deepstatemap

Причиной инцидента местные власти назвали "человеческий фактор".

В городе Валуйки Белгородской области России, неподалеку от украинской границы, "неожиданно" случился "хлопок".

О взрывах сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в Валуйском городском округе произошла детонация боеприпаса. Причиной инцидента Гладков назвал "человеческий фактор".

В результате взрыва пострадали 14 человек.

"Ранения различной степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте и занимаются расследованием произошедшего.", — отметил российский губернатор.

Ранее военный эксперт Жданов назвал неожиданную причину, почему россияне обстреливают свой Белгород.

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