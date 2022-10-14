"Могут пострадать и ТЭЦ, и аэродромы": Арестович рассказал, обстреливает ли Украина территорию РФ

Арестович отметил, что Украина не стреляет по российской территории.
Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал "хлопки" на территории Белгородской и Курской областей РФ, отметив, что Украина не обстреливает российскую территорию.
Об этом он сказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.
"Мы не стреляем по российской территории. Мы с удивлением смотрим на происходящее. Ощущение, что "Белгородская народная республика" воюет с "Курской народной республикой" и "Воронежской народной республикой". Мы осуждаем эти "столкновения" и хотим стать посредниками, чтобы эти "три братских народа" не уничтожали друг друга", – саркастически отметил советник ОП.
Арестович прокомментировал, что сегодня в приграничных с Украиной районах горели объекты критической инфраструктуры.
"Когда начинаешь войну, это же острый процесс. Могут пострадать и ТЭЦ, и аэродромы. Говорят, что склад с боеприпасами там горит. Но это, наверное, перепутали российские войска и стреляют друг в друга — у меня такая версия", — подытожил он.
Отметим, что ВСУ официально не подтверждают свою причастность к "хлопках" на территории РФ. А военный эксперт Жданов объяснял почему россияне обстреливают свои города — ракеты, которые они запускают по Украине, технически неисправны, поэтому падают, не долетев до цели.
Напомним, что 13 октября в Курской области РФ произошел "хлопок" на электрической подстанции, в результате чего загорелся трансформатор. Спустя некоторое время в Белгородской области РФ вспыхнул масштабный пожар: горел склад с боеприпасами.
12 октября в российском Белгороде прогремели взрывы. Жители зафиксировали на камеру, предположительно, пролет ракеты и звуки взрыва. А 11 октября в Белгородской области России вспыхнула электрическая подстанция.
За несколько дней до этого, 8 октября, в приграничном с Украиной городе Грайворон Белгородской области и окрестных селах произошел "хлопок".