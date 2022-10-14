"Могут пострадать и ТЭЦ, и аэродромы": Арестович рассказал, обстреливает ли Украина территорию РФ

Арестович отметил, что Украина не стреляет по российской территории.

Советник Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал "хлопки" на территории Белгородской и Курской областей РФ, отметив, что Украина не обстреливает российскую территорию.

Об этом он сказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Мы не стреляем по российской территории. Мы с удивлением смотрим на происходящее. Ощущение, что "Белгородская народная республика" воюет с "Курской народной республикой" и "Воронежской народной республикой". Мы осуждаем эти "столкновения" и хотим стать посредниками, чтобы эти "три братских народа" не уничтожали друг друга", – саркастически отметил советник ОП.

Арестович прокомментировал, что сегодня в приграничных с Украиной районах горели объекты критической инфраструктуры.

"Когда начинаешь войну, это же острый процесс. Могут пострадать и ТЭЦ, и аэродромы. Говорят, что склад с боеприпасами там горит. Но это, наверное, перепутали российские войска и стреляют друг в друга — у меня такая версия", — подытожил он.