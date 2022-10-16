Три знака Зодиака, которым сегодня улыбнется удача

Позитивный и творческий день, когда – несмотря на выходной – можно приступать к воплощению в жизнь любых планов – особенно тех, в которых есть креативная составляющая. Удача может прийти к человеку в любом – неожиданном – виде, главное, ее не упустить.

Сегодня, 16 октября, удача ждет представителей всех знаков Зодиака, но трем из них она улыбнется особенно широко.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнов удача будет поджидать во время командировок, в которые можно отправляться сегодня, чтобы уже в понедельник приступить к работе. Мало того, что представители знака смогут выполнить и перевыполнить план командировки, получив благодарность – в том числе, и материальную – от своего начальства, так им еще и удастся совместить приятное с полезным – работу с отдыхом.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы вполне могут рассчитывать на предложение занять должность своей мечты – как на нынешнем, так и на новом месте работы. Надо признать, что представители знака давно это заслужили – они креативны, и для любой профессиональной задачи находят оригинальное решение, поэтому наилучшим образом проявят себя на новом месте работы.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи могут рассчитывать на успех только в том случае, если они пустят в ход свое обаяние, благодаря которому смогут убедить любого человека в своей правоте и искренности. Особенно это важно для тех представителей знака, которые находятся в ссоре с любимым человеком – благодаря своему красноречию и убедительности, они смогут найти взаимопонимание и наладить отношения.

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