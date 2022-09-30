Любовный гороскоп на октябрь 2022 года

Венера перемещается по самому романтичному знаку Зодиака - Весы, и этот транзит поможет преодолеть трудности, а также избавиться от шлейфа негативного опыта прошлых взаимоотношений.

Гендерные планеты – Венера и Марс, до 23 октября связаны гармоничным аспектом по стихии Воздуха, а это значит, что в любовной сфере открываются самые благоприятные возможности. Общение с представителями противоположного пола помогут удержаться в спокойном течении окружающей действительности, сохранить равновесие между внутренней жизнью и внешними событиями.

С 23 октября психологический климат в семье и парных взаимоотношениях становится тяжелее, присутствуют негативные эмоции, ревность и недовольство взаимоотношениями. Такие явления во многом обусловлены планетарными влияниями Венеры в Скорпионе и сложной энергией солнечного затмения в Скорпионе 25 октября.

Третья декада октября может принести роковые ошибки и разочарование в сферу любовных отношений. События в мире приводят к эмоциональным стрессам, что негативно отражается на взаимоотношениях. Чтобы сохранить крепкие отношения, требуется высокая степень осознанности, терпение, умение принимать партнера таким, какой он есть, не сравнивая с другими.

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ОВЕН

Придется взять на себя ответственность за принятие важного решения. Ваш романтический партнер может раскрыться для вас с новой стороны, скорее всего, это будет приятное удивление. Обстоятельства подталкивают вас к серьезным переменам, однако, если вам дорог партнер, не принуждайте его принимать вашу сторону и образ жизни, удобный для вас. Первая половина месяца более благоприятна, но если за это время не нашли общего решения, то велик риск расставания или затяжного конфликта во второй половине октября.

ТЕЛЕЦ

До 23 октября – период счастья и спокойствия в личной жизни. Однако не стоит идеализировать вторую половинку, т.к. в конце месяца может наступить глубокое разочарование в любимом человеке из-за собственных завышенных ожиданий в отношениях. С 25 октября начинается коридор затмений по оси Телец – Скорпион, поэтому завершение октября для вас достаточно сложное. Не торопитесь делать выводы, скорее всего, в первой половине следующего месяца темы, актуальные в октябре, больше не будут для вас значимы.

БЛИЗНЕЦЫ

Вначале октября возможны некоторые трудности в сфере взаимоотношений, но в целом благоприятный месяц. Вы будете получать удовольствие от любовных взаимоотношений и дружеских контактов. Время перспективных знакомств, новых романтических связей, улучшения семейных взаимоотношений. Ваша популярность растет, особенно у представителей противоположного пола, поэтому можно этим воспользоваться для продвижения собственных интересов и решения накопившихся вопросов.

РАК

Старайтесь быть на виду, среди людей и вы без особых усилий привлечете к себе внимание. Подходящее время для поиска новых романтических знакомств или преобразования существующих взаимоотношений. Ваш управитель – Луна, всегда участвует в формировании затмений, поэтому завершение месяца может принести вам неожиданные события, касающиеся партнерских отношений или семьи. Чтобы не испортить благоприятные тенденции октября, не стоит проявлять напористость по отношению к родным и близким.

ЛЕВ

Месяц богат на позитивные события, интересные встречи, новые знакомства. Вы достигнете успеха в сферах, которые подразумевают под собой общение и коммуникации с разными людьми. Одинокие Львы имеют шанс встретить своего идеального партнера. Поскольку Солнце является вашим управителем, а 25 октября солнечное затмение, то стоит немного сбавить интенсивность контактов к концу месяца. Необходимость пойти на компромисс с любимым человеком поможет сохранить взаимоотношения.

ДЕВА

Октябрь принесет гораздо больше счастливых событий в личной жизни, по сравнению с предыдущим месяцем. Однако как начало, так и завершение месяца может принести множество волнений и тревог, т.к. потребуется потратить намного больше времени на решение привычных вопросов, возникающих в сфере взаимоотношений. Не забывайте о родителях – наверняка им сейчас нужно ваше внимание. Поделитесь своей светлой энергией с родными и близкими людьми – вы почувствуете, как раскрываются новые грани ваших взаимоотношений.

ВЕСЫ

Вы ощущаете счастье и гармонию в личной жизни, вне зависимости от того, что происходит на внешнем плане. Период исполнения желаний, благополучия в семейных отношениях, а также решения имущественных вопросов, достижения определенности с местом проживания. Если вы давно планировали расширение семьи или улучшение жилищных условий – пришло время всерьез этим заняться. Постарайтесь как можно больше сделать из запланированного до 23 октября, т.к. потом ваш управитель - Венера - войдет в знак своего изгнания.

СКОРПИОН

Один из важнейших месяцев 2022 года, особенно для сферы личных взаимоотношений. Не стоит опасаться и ждать, что октябрь принесет только лишь негативные тенденции, но и простым он не будет. Это период страстей, трансформирующих ваш внутренний мир, серьезных разговоров с романтическим или брачным партнером. Токсичные связи останутся в прошлом, а после коридора затмений, который начнется 25 октября в вашем знаке Зодиака, вы сможете обрести мир и покой в душе.

СТРЕЛЕЦ

Период обретения уверенности в себе и осознания правильности своего выбора относительно партнерских взаимоотношений. Возможно, вы по обоюдному желанию с любимым человеком, захотите перевести свои отношения на новый уровень. Октябрь принесет благоприятные перемены, определенность в жизни, новые совместные перспективы. Хорошее время для создания семейного бизнеса. Обстоятельства сложатся наилучшим образом для того, чтобы избавиться от накопившихся проблем в отношениях.

КОЗЕРОГ

В октябре желательно посвятить как можно больше времени любимому человеку и семье, т.к. события этого месяца окажут огромное влияние на развитие ваших взаимоотношений. Много приятных эмоций вы получите от общения с детьми – сейчас ваше влияние на них значительно возрастает. Месяц благоприятен для переездов, обсуждения вопросов места жительства, сделок купли-продажи семейного имущества. Некоторое напряжение в конце месяца, не испортит общую благоприятную настроенность происходящего в вашей жизни.

ВОДОЛЕЙ

Пройдя препятствия и испытав множество сомнений в сфере личных взаимоотношений, вы, наконец-то обретаете тихое семейное счастье или воссоединяетесь с любимым человеком после долгой разлуки. Октябрь благоприятен и для любых парных отношений, удается вернуть былой интерес друг к другу. Ваше слово имеет особую силу в этот период, поэтому вы сможете позитивно повлиять на развитие существующих взаимоотношений и формирование счастливого будущего своих детей.

РЫБЫ

Интересный месяц, насыщенный разными событиями, скучать будет некогда. Неожиданные встречи с бывшими любимыми могут кардинально изменить вашу жизнь. Возрастает ваша популярность у представителей противоположного пола, поэтому можете столкнуться с проявлениями ревности со стороны партнера. Не стоит провоцировать конфликты, особенно в конце октября, т.к. велик риск потерять дорогие вам взаимоотношения из-за одного резкого слова или необдуманного действия.

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