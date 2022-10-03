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Бюстье, джинсовые total look и оверсайз-бомберы: коллекция Givenchy весна-лето 2023

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Бюстье, джинсовые total look и оверсайз-бомберы: коллекция Givenchy весна-лето 2023

Показ Givenchy коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

Коллекция получилась лаконичной и однотонной.

В рамках Недели моды в Париже состоялся показ коллекции весна-лето 2023 Модного дома Givenchy. В этот раз на подиуме мы не увидели той женственности и элегантности, которые заложил в бренд его основатель Юбер де Живанши, ведь новый креативный директор Дома Мэтью Уильямс создал эту коллекцию прет-а-порте в более простом, раслабленном и городском стиле.

В новом сезоне дизайнер предлагает носить бюстье, короткие юбки, джинсовые total look, оверсайз, сочетать бомберы с кроп-топами, а также на вечерние мероприятия надевать луки с оборками.

Что касается аксессуаров, то Уильямс продолжил тренд на обувь со шнуровками, чокеры и олдскульные украшения в стиле 80-х. Не обошлось на этом показе и без главного бьюти-тренда года - высветленных бровей.

Показ Givenchy коллекции весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ Givenchy коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ Givenchy коллекции весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ Givenchy коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ Givenchy коллекции весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ Givenchy коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ Givenchy коллекции весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ Givenchy коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ Givenchy коллекции весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ Givenchy коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ Givenchy коллекции весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ Givenchy коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press
Показ Givenchy коллекции весна-лето 2023 / © Associated Press
Показ Givenchy коллекции весна-лето 2023 / Фото: Associated Press

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