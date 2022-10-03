Российская атомная подлодка с суперторпедами "Посейдон" "пропала с базы" — СМИ

Путин впервые в истории может испытать суперторпеду, которая вызывает "ядерное цунами" и может уничтожать мегаполисы.

Российская атомная подлодка К-329 "Белгород" с шестью торпедами "Посейдон" на борту "исчезла из базы".

Об этом сообщает разведка НАТО в своем отчете, передает La Repubblica.

Есть опасения, что президент РФ Владимир Путин впервые в истории может испытать суперторпеду, которую часто называют "оружием апокалипсиса". Ядерная боеголовка преодолевает под волнами десять тысяч километров, а затем взрывается у побережья, вызывая "радиоактивное цунами".

Волна цунами может уничтожить такие мегаполисы, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Специалисты объясняют, что такого же эффекта можно добиться с помощью межконтинентальных баллистических ракет.

США создали сеть спутников с инфракрасными датчиками именно для обнаружения взлета российских ракет: зажигание двигателей вызывает очень сильный нагрев. Однако спутники не видят, что происходит в морских глубинах.

Суперторпеда была сконструирована так, чтобы излучать очень мало тепла и двигаться бесшумно со скоростью более ста километров в час.

Напомним, эксперт рассказал, применит ли Путин ядерное оружие против Украины в ближайшие дни. Если российский диктатор решится на это решение, союзники Киева могут атаковать российские войска.

Что такое тактическое ядерное оружие и как оно работает

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