Военнослужащие смогут получить право выезда за границу – нардеп Сергей Рудык

В Верховной Раде предлагают предоставить военным право выезда за границу с целью навестить членов семьи за счет уже предусмотренного в действующем законодательстве дополнительного отпуска для военнослужащих во время военного положения. Кроме того, предлагается относить время прохождения военной службы к выслуге лет и стажу работы для назначения пенсий на льготных условиях – из расчета один месяц службы за три месяца работы. Соответствующий законопроект в парламенте зарегистрировала депутатская группа «Партія «За Майбутнє».

Об этом сообщил инициатор документа, народный депутат Сергей Рудык.

«Едва ли не единственная категория граждан, наиболее заслуживающая права выезда за границу – это военнослужащие. Многие из них добровольно ушли в ВСУ, месяцами находились «на нуле» и во время отпуска должны получить возможность встретиться со своими семьями, находящимися за границей. Подобные поездки станут для них своеобразной психологической реабилитацией и мощным стимулом для борьбы в войне за независимость. Также это единственная категория, не требующая унизительных «денежных залогов» или других форм гарантирования своего возвращения в Украину. Но все вернутся с гораздо более сильной мотивацией бороться против оккупантов», — заявил Сергей Рудык.

По словам народного депутата, законопроект предусматривает, что во время действия военного положения военнослужащие ВСУ, другие категории, непосредственно принимавшие участие в мероприятиях обеспечения обороны Украины в течение не менее 90 дней, имеют право использовать отпуск для выезда за границу с целью навестить родных по крови или по браку.

«Положениями законопроекта также определен порядок предоставления военнослужащим таких отпусков. При этом вычисление продолжительности такого отпуска производится без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно, но не более четырех суток в одну сторону. Законопроектом также предусмотрено, что предоставление военнослужащим отпусков осуществляется при одновременном отсутствии не более 5% общей численности подразделения. Это действующая норма, но она «работает» исключительно на зону ООС, которая по понятным причинам сейчас по факту далеко вышла за пределы отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — отметил Сергей Рудык.

Кроме того, законопроект предусматривает, что для всех категорий военнослужащих, принимавших участие в мероприятиях по обеспечению обороны Украины, выслуга лет для назначения пенсий и стажа работы осуществляется на льготных условиях из расчета один месяц службы за три месяца работы.