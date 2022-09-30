Финансовый гороскоп на октябрь 2022 года

Планетарные влияния в октябре 2022-го не очень благоприятны для финансовой сферы, т.к. весь месяц держится напряженный аспект Сатурн – Уран, тормозящий товарно-денежные отношения и внешнеэкономические связи.

Этот месяц благоприятен для формирования общей стратегии развития предприятий, построения планов по расширению бизнеса, создания клиентской базы, рекламы. Благоприятное время для социальных контактов, переговоров и поиск компромиссов по денежным спорам.

Октябрь удачен для творческой деятельности и сферы индустрии красоты, специалистам этих областей удастся обрести популярность и хорошо заработать. Впереди на редкость удачное время, когда работники сферы услуг смогут повысить свой профессиональный уровень и значительно улучшить свое материальное положение.

Для успеха в профессиональной среде и бизнесе сейчас важно четко планировать каждый шаг, тщательно обдумывая свои действия и решения. Сейчас самое время записаться на обучающие курсы, чтобы повысить свою квалификацию. Найдите себе дело по душе, которое будет приносить дополнительный доход. Не рассчитывайте на помощь со стороны, ведите дела самостоятельно. Тем, кто работает по найму, нужно внимательно присмотреться к своим коллегам, чтобы найти верных соратников. Если же это неприемлемо, то просто переждите – уже в следующем месяце ситуация улучшится.

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ОВЕН

Финансовая сфера постепенно будет улучшаться, к концу месяца ожидайте неожиданных поступлений из давних источников или возврата долгов. Однако не стоит ожидать крупной прибыли и быстрого развития проектов. Общайтесь с коллегами из-за рубежа, охватывайте новые области, ищите сотрудничество с другими людьми. Создав прочный фундамент в октябре, вы получите возможности для экспансии, расширения горизонтов, роста доходов уже через несколько месяцев.

ТЕЛЕЦ

Не связывайте себя какими-либо рутинными распорядками, т.к. вы достигнете хорошего материального результата, если будете свободны и раскрепощены. Период раскачки, обретения популярности, новых взаимовыгодных знакомств. Ваша профессиональная сфера становится востребованной, бизнес расширяется, проекты охватывают новые области. Но что касается оплат, крупных закупок, оформления реальных договоров о сотрудничестве – не в этом месяце.

БЛИЗНЕЦЫ

Появляется шанс выйти на международный уровень, найти деловых партнеров из других стран. Месяц конструктивных переговоров, новых идей и полезных знакомств. Возможно, придется поменять место жительства, переехать за рубеж, чтобы максимально раскрыться в профессиональной сфере и обрести прочный финансовый фундамент. Будьте нестандартны, экспериментируйте, следуйте новым современным тенденциям – это залог вашего успеха на ближайшие месяцы.

РАК

Постарайтесь не терять из виду ранее намеченные цели, сохраняйте и приумножайте то, что имеете. С точки зрения долговременных проектов, в октябре следует продолжать ранее начатое. Расскажите окружающим о своей работе, предложите то, что может быть им полезно. И не стесняйтесь говорить о своих успехах, хвалите себя, демонстрируйте то, что вы умеете. Все затраты на развитие вашего бизнеса и рекламу в этом месяце очень скоро будут компенсированы хорошим доходом.

ЛЕВ

В карьере и профессиональной сфере происходят значительные перемены, такие как смена работы или направления деятельности, перемены в отношениях с деловыми партнерами. Будьте готовы к тому новому, что входит в вашу жизнь. Благоприятное время для запуска рекламы, встреч с единомышленниками, проведения онлайн-мероприятий. Предложите скидки или дополнительные бонусы своим клиентам – этим вы привлечете новых людей, т.к. "сарафанное радио" сделает свое дело.

ДЕВА

Коллеги, партнеры, люди, с которыми вы встречаетесь ежедневно, будут рассчитывать в этом месяце на вашу эмоциональную поддержку и понимание. Но в скором будущем, благодаря рекомендациям этих людей, вы сможете улучшить свое положение в обществе, продвинуться в карьере или повысить уровень дохода. В октябре вы можете вернуться к эффективному выполнению своих старых обязанностей, получить предложение от давних партнеров о возобновлении сотрудничества.

ВЕСЫ

Вам сопутствует удача и везение, по крайней мере, до 23 октября. На фоне сложных энергий октября, ваши финансовые дела и рабочие процессы, будут развиваться успешно. Возможны неожиданные сюрпризы от деловых партнеров и коллег, однако, чтобы ни происходило на работе, вас обойдут все возможные неприятности. В последнюю неделю месяца не рискуйте, если это возможно, уйдите в отпуск – этим вы сведете к минимуму вероятность денежных потерь и ненужных трат.

СКОРПИОН

Слишком большое количество разнообразных дел в первой половине месяца, не позволяет вам серьезно задуматься об истинной сути того, чем вы заняты. Однако в третьей декаде октября наступает время сомнений и серьезных размышлений. Возрастают ваши финансовые потребности, приходит осознание того, что вы способны на большее. Может возникнуть необходимость повысить уровень своей квалификации, пойти учиться чему-то важному для вашей работы.

СТРЕЛЕЦ

Период получения важной информации, обсуждения интересных проектов, новых договорных отношений. Во всех случаях старайтесь не удовлетворяться самыми очевидными и простыми ответами. Думайте, сопоставляйте, анализируйте, ищите скрытый смысл, и вы сможете извлечь для себя максимум пользы – от этого зависит ваш финансовый комфорт. Хороший месяц для маркетинговых исследований, крупномасштабной рекламы вашей деятельности.

КОЗЕРОГ

Используйте свое влияние на коллег, сотрудников, партнеров и других людей, находящихся вокруг вас при выполнении своих обязанностей - вы удивитесь, насколько впечатляющих практических результатов вы сможете добиться в роли руководителя и организатора. Месяц благоприятен для поиска работы – сумев как следует подать себя, вы имеете шанс получить даже более привлекательные условия, чем те, на которые надеялись. Главное - будьте уверены в себе.

ВОДОЛЕЙ

В этом месяце у вас много разных дел, сосредоточиться на чем-то одном очень непросто, и все же необходимо как-то прояснить ситуацию и расставить приоритеты. Скорее всего, некоторые из ваших занятий потеряют смысл и уже не будут вас так сильно волновать. Расставшись с ними, вы получите запас сил и времени, необходимый, чтобы перевести оставшиеся дела на качественно новый уровень и увеличить доход. Вряд ли будут переоформляться или продлеваться рабочие контракты.

РЫБЫ

Много интересных дел и новых финансовых возможностей будут тянуть вас в разные стороны, поэтому ваши начинания могут оказаться недолговечными, по крайней мере, некоторые из них. Впрочем, необязательно же в каждом деле получать долговременный практический результат. Постарайтесь не слишком спешить, чтобы потом не пришлось пожалеть о принятых второпях решениях. Лучше займитесь рекламой своего бизнеса, ездите на выставки и конференции, больше путешествуйте.

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