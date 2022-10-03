18-летнего гвардейца, дежурившего у гроба королевы Елизаветы II, нашли мертвым

В Великобритании загадочно умер солдат, дежуривший у гроба королевы Елизаветы II. Полиция не говорит о точной причине смерти солдата.

Гвардейца Джека Бернелл-Уильямса, участвовавшего в похоронах королевы Елизаветы, нашли мертвым в казарме в Гайд-парке.

Об этом пишет Daily Mail.

Издание пишет, что 18-летний солдат играл ключевую роль в процессии, когда гроб Ее Величества везли от Вестминстерского аббатства через Букингемский дворец до Веллингтонской арки.

Полиция не нашла в смерти гвардейца ничего сверхъестественного и назвала ее "неожиданной". Врачи хотели вернуть парня к жизни, но попытки не имели успеха.

Журналисты отмечают, что его 42-летняя мать Лора очень эмоционально отреагировала на известие о смерти сына.

"Никогда не думала, что скажу это, но вся наша семья убита горем из-за внезапной смерти нашего замечательного сына Джека Уильямса", — сказала женщина.

Напомним, что ночью перед похоронами Елизаветы II скончалась ее подруга и фрейлина, 88-летняя леди Мэри Рассел. Она была одной из шести женщин, несших шлейф королевы в 1953 году, когда ее короновали.

Накануне Национальный архив Шотландии опубликовал свидетельство о смерти королевы Елизаветы II, умершей 8 сентября на 97-м году жизни в своем замке Балморал.

Согласно предоставленной информации, причиной смерти стала старость Ее Величества. Ее не стало в 15:10 по местному времени, а сообщила первой о переходе монарха в другой мир ее дочь, принцесса Анна, находившаяся с матерью последние сутки ее жизни.

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