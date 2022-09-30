Фінансовий гороскоп на жовтень 2022 року

Планетарні впливу у жовтні 2022 року не дуже сприятливі для фінансової сфери, бо весь місяць тримається напружений аспект Сатурн - Уран, що гальмує товарно-грошові відносини та зовнішньоекономічні зв'язки.

Цей місяць сприятливий для формування спільної стратегії розвитку підприємств, побудови планів щодо розширення бізнесу, створення клієнтської бази, реклами. Сприятливий час для соціальних контактів, переговорів та пошук компромісів щодо грошових спорів.

Жовтень вдалий для творчої діяльності та сфери індустрії краси, фахівцям цих галузей вдасться набути популярності та добре заробити. Попереду надзвичайно вдалий час, коли працівники сфери послуг зможуть підвищити свій професійний рівень і значно покращити своє матеріальне становище.

Для успіху у професійному середовищі та бізнесі зараз важливо чітко планувати кожен крок, ретельно обмірковуючи свої дії та рішення. Зараз час записатися на навчальні курси, щоб підвищити свою кваліфікацію. Знайдіть собі справу до душі, яка приноситиме додатковий дохід. Не розраховуйте на допомогу збоку, ведіть справи самостійно. Тим, хто працює за наймом, потрібно уважно придивитися до своїх колег, щоб знайти вірних соратників. Якщо ж це неприйнятно, то просто перечекайте - вже наступного місяця ситуація покращає.

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ОВЕН

Фінансова сфера поступово покращуватиметься, до кінця місяця чекайте на несподівані надходження з давніх джерел або повернення боргів. Однак, не варто очікувати великого прибутку та швидкого розвитку проєктів. Спілкуйтеся з колегами з-за кордону, охоплюйте нові сфери, шукайте співпрацю з іншими людьми. Створивши міцний фундамент у жовтні, ви отримаєте можливості для експансії, розширення горизонтів, зростання доходів уже через кілька місяців.

ТЕЛЕЦЬ

Не пов'язуйте себе якими-небудь рутинними розпорядками, оскільки ви досягнете гарного матеріального результату, якщо будете вільні та розкуті. Період розгойдування, набуття популярності, нових взаємовигідних знайомств. Ваша професійна сфера стає затребуваною, бізнес розширюється, проєкти охоплюють нові сфери. Але щодо оплати, великих закупівель, оформлення реальних договорів про співпрацю - не цього місяця.

БЛИЗНЯТА

З'являється шанс вийти на міжнародний рівень, знайти ділових партнерів із інших країн. Місяць конструктивних переговорів, нових ідей та корисних знайомств. Можливо, доведеться поміняти місце проживання, переїхати за кордон, щоб максимально розкритися у професійній сфері та набути міцного фінансового фундаменту. Будьте нестандартні, експериментуйте, дотримуйтесь нових сучасних тенденцій - це запорука вашого успіху на найближчі місяці.

РАК

Намагайтеся не втрачати на увазі раніше намічені цілі, зберігайте і примножуйте те, що маєте. З погляду довгострокових проєктів, у жовтні слід продовжувати раніше розпочате. Розкажіть оточенню про свою роботу, запропонуйте те, що може бути їм корисно. І не соромтеся говорити про свої успіхи, вихваляйте себе, демонструйте те, що ви вмієте. Усі витрати на розвиток вашого бізнесу та рекламу цього місяця, дуже скоро будуть компенсовані хорошим доходом.

ЛЕВ

У кар'єрі та професійній сфері відбуваються значні зміни - такі, як зміна роботи чи напрям діяльності, зміни у відносинах з діловими партнерами. Будьте готові до того нового, що входить у ваше життя. Сприятливий час для запуску реклами, зустрічей із однодумцями, проведення онлайн-заходів. Запропонуйте знижки або додаткові бонуси своїм клієнтам - цим ви залучите нових людей, тому що "Сарафанне радіо" зробить свою справу.

ДІВА

Колеги, партнери, люди, з якими ви зустрічаєтеся щодня, розраховуватимуть цього місяця на вашу емоційну підтримку та розуміння. Але в найближчому майбутньому, завдяки рекомендаціям цих людей, ви зможете покращити своє становище в суспільстві, просунутися в кар'єрі або підвищити рівень доходу. У жовтні ви можете повернутись до ефективного виконання своїх старих обов'язків, отримати пропозицію від давніх партнерів про відновлення співпраці.

ТЕРЕЗИ

Вас супроводжують талан та везіння принаймні до 23 жовтня. На тлі складних енергій жовтня, ваші фінансові справи та робочі процеси будуть розвиватися успішно. Можливі несподівані сюрпризи від ділових партнерів та колег, проте, щоб не відбувалося на роботі, вас обійдуть усі можливі неприємності. В останній тиждень місяця не ризикуйте, якщо це можливо, підіть у відпустку - цим ви зведете до мінімуму ймовірність грошових втрат та непотрібних витрат.

СКОРПІОН

Занадто велика кількість різноманітних справ у першій половині місяця, не дозволяє вам серйозно задуматися про справжню суть того, чим ви зайняті. Однак, у третій декаді жовтня настає час сумнівів та серйозних роздумів. Зростають ваші фінансові потреби, приходить усвідомлення того, що ви здатні на більше. Може виникнути потреба підвищити рівень своєї кваліфікації, піти вчитися чогось важливого для вашої роботи.

СТРІЛЕЦЬ

Період здобуття важливої інформації, обговорення цікавих проєктів, нових договірних відносин. У всіх випадках намагайтеся не задовольнятися очевидними і простими відповідями. Думайте, зіставляйте, аналізуйте, шукайте прихований зміст - і ви зможете отримати для себе максимум користі - від цього залежить ваш фінансовий комфорт. Гарний місяць для маркетингових досліджень, великомасштабної реклами вашої діяльності.

КОЗОРІГ

Використовуйте свій вплив на колег, співробітників, партнерів та інших людей, що перебувають навколо вас під час виконання своїх обов'язків - ви здивуєтеся, наскільки приголомшливих практичних результатів ви зможете досягти у ролі керівника та організатора. Місяць сприятливий для пошуку роботи - зумівши, як слід подати себе, ви маєте шанс отримати навіть привабливіші умови, ніж ті, на які сподівалися. Головне - будьте впевнені у собі.

ВОДОЛІЙ

Цього місяця у вас багато різних справ, зосередитися на чомусь одному дуже непросто, та все ж, необхідно якось прояснити ситуацію та розставити пріоритети. Найімовірніше, деякі з ваших занять втратить сенс і вже вас так сильно не хвилюватимуть. Позбувшись їх, ви отримаєте запас сил і часу, необхідний, щоб перевести справи, що залишилися, на якісно новий рівень і збільшити дохід. Навряд чи переоформлюватимуться чи продовжуватимуться робочі контракти.

РИБИ

Багато цікавих справ і нових фінансових можливостей будуть тягнути вас у різні боки, тому ваші починання можуть виявитися недовговічними, принаймні деякі з них. Втім, не обов'язково в кожній справі отримувати довготривалий практичний результат. Намагайтеся не надто поспішати, щоб потім не довелося пошкодувати про ухвалені поспіхом рішення. Найкраще займіться рекламою свого бізнесу, їздіть на виставки та конференції, більше подорожуйте.

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