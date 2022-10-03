Россияне утром обстреляли акваторию Очакова

Оккупанты нанесли удары по Николаевскому району, также взрывы прогремели в Баштанском районе.

Сегодня утром, 3 октября, российские войска обстреляли акваторию Очакова Николаевской области, а ночью взрывы прогремели в Широковской громаде, чо в Баштанском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОВА.

"Утром 3 октября, в 06:10, зафиксированы вражеские обстрелы акватории г. Очаков. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что также продолжаются обстрелы Широковской громады.

"Ночью, 3 октября, в 00:30 и 02:30 взрывы раздавались возле с. Широкое. Пострадавших нет. Информация о разрушениях выясняется", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в областной военной администрации рассказали об обстрелах региона, что случились накануне, 2 октября.

В Николаевском районе вчера, 2 октября, ориентировочно с 14:00 враг наносил удары с РСЗО по поселку Первомайское Первомайской громады. Попадания были по объекту гражданской инфраструктуры и преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.

В Баштанском районе под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады. Вчера в 19:41 обстрелам подверглась станция Березнеговатое. Пострадавших нет. Информация о повреждениях и разрушениях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, 1 октября и ночью 2 октября российские войска обстреливали Николаевский и Баштанский районы области. Есть погибшие и повреждения зданий.

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