Росіяни вранці обстріляли акваторію Очакова

Окупанти завдали ударів по Миколаївському району, також вибухи пролунали в Баштанському районі.

Сьогодні вранці, 3 жовтня, російські війська обстріляли акваторію Очакова Миколаївської області, а вночі вибухи пролунали в Широківській громаді, що в Баштанському районі.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА.

"Вранці 3 жовтня, о 06:10, зафіксовано ворожі обстріли акваторії м. Очаків. Постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначили, що також тривають обстріли Широківської громади.

"Вночі, 3 жовтня, о 00:30 та 02:30 вибухи лунали біля с. Широке. Постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань з’ясовується", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, в обласній військовій адміністрації розповіли про обстріли, яких зазнав регіон напередодні, 2 жовтня.

У Миколаївському районі вчора, 2 жовтня, орієнтовно з 14:00 ворог завдавав ударів з РСЗВ по селищу Первомайське Первомайської громади. Влучання були по об’єкту цивільної інфраструктури та переважно по відкритих територіям. Постраждалих немає.

У Баштанському районі під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади. Вчора о 19:41 обстрілів зазнала станція Березнегувате. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень та руйнувань уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо, впродовж 1 жовтня та вночі 2 жовтня російські війська обстрілювали Миколаївський та Баштанський райони області. Є загиблі та пошкодження будівель.

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