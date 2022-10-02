Окупанти потужно обстріляли два райони Миколаївщини: є загиблі

Російські війська цієї ночі вдарили ракетами по Миколаївській області. Внаслідок ворожих ударів загинули мирні жителі, є руйнування.

Протягом доби 1 жовтня та вночі 2 жовтня російські війська обстрілювали Миколаївський та Баштанський райони області. Є загиблі та пошкодження будівель.

Про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація.

Миколаївський район

В Очакові російські війська 1 жовтня завдали удари зі 120-міліметрового міномета та реактивної системи залпового вогню "Град" по портовій акваторії та інфраструктурі міста. Постраждалих немає.

Внаслідок обстрілу села Шевченкове в ніч проти 2 жовтня дві людини загинули, частково зруйновано житловий будинок.

Лунали вибухи 2 жовтня у селі Калинівка Воскресенської громади. Детальна інформація уточнюється.

Баштанський район

Протягом доби 1 жовтня були обстріли околиць станції Березнегувате, між селами Пришиб та Висунськ, між селищем Березнегувате та селом Висунськ і знову поблизу села Висунськ. Внаслідок обстрілів пошкоджено п'ять приватних будинків. Загиблих та поранених немає.

На ранок 2 жовтня обстрілів зазнали околиці села Новоолександрівка Інгульської громади. Травмованих та руйнувань немає.

Також 1 жовтня зафіксовано обстріли села Широке, внаслідок чого зруйновано два житлові будинки та чотири будинки пошкоджено, також влучання були в адмінбудівлю. Загиблих та поранених немає.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Раніше стало відомо, що російські окупаційні війська атакували Миколаївщину сімома дронами-камікадзе - п'ять збили сили ПВО.

"Мамо, наступний по нас?": миколаївці другу добу потерпають від потужних обстрілів

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