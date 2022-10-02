З семи дронів-камікадзе, якими ворог атакував південь України, збито п’ять

Російські окупаційні війська атакували південь України сімома дронами-камікадзе "Shahed-136", з них п'ять були збиті силами ППО.

Про це повідомляє повітряне командування "Південь".

"Вночі, 2 жовтня, російські окупаційні війська атакували Миколаївщину сімома дронами-камікадзе "Shahed-136", п’ять з яких знищено підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 2 жовтня російська армія з використанням дронів-камікадзе завдала удару по місту Кривий Ріг.

Інформація про перший дрон "Shahed-136", збитий в Україні, з'явилася 13 вересня. ЗСУ показали залишки знищеного БПЛА на околиці міста Куп'янськ у Харківській області, модель впізнали за характерними стабілізаторами на крилах, хоча росіяни змінили маркування на "Герань-2".

Експерти розповіли, що ЗСУ вже навчилися збивати "Shahed-136" за допомогою систем ППО, РЕБ і навіть звичайної стрілецької зброї. Дрони мають слабкі сторони, проте Росія використовує їх для завдання ударів замість ракет.

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