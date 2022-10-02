В Україні оголошено штормове попередження: де вируватиме негода

Синоптики попередили про І рівень небезпечності.
Погода в Україні сьогодні, 2 жовтня погіршиться. Очікуються дощі та шквальний вітер. Оголошено штормове попередження на Правобережжі країни.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Часом дощ, вночі у західних і північних областях, а вдень на Лівобережжі, крім Луганської області, місцями значний дощ. Подекуди гроза.
Водночас прогнозують південний вітер з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, а вдень на Правобережжі пориви 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів в середньому вночі становитимуть +9 +14, а вдень +13 +18 градусів. При цьому у південній частині та східних областях вночі буде +12 +17, а вдень +18 +23 градуси.
На високогір'ї Карпат впродовж доби +4 +9 градусів.
Раніше Укргідрометцентр оприлюднив інформацію про те, якою буде погода у жовтні, у другий місяць осені.
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