В Україні оголошено штормове попередження: де вируватиме негода

Синоптики попередили про І рівень небезпечності.

Погода в Україні сьогодні, 2 жовтня погіршиться. Очікуються дощі та шквальний вітер. Оголошено штормове попередження на Правобережжі країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, сьогодні в країні хмарно з проясненнями. Часом дощ, вночі у західних і північних областях, а вдень на Лівобережжі, крім Луганської області, місцями значний дощ. Подекуди гроза.

Водночас прогнозують південний вітер з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, а вдень на Правобережжі пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів в середньому вночі становитимуть +9 +14, а вдень +13 +18 градусів. При цьому у південній частині та східних областях вночі буде +12 +17, а вдень +18 +23 градуси.

На високогір'ї Карпат впродовж доби +4 +9 градусів.

Раніше Укргідрометцентр оприлюднив інформацію про те, якою буде погода у жовтні, у другий місяць осені.

У Карпатах випав перший сніг - якою буде погода у всій Україні

Читайте також: