В Індії трактор з паломниками перекинувся до водойми: 27 загиблих

Щонайменше 27 людей загинули та ще понад 20 отримали поранення та травми, коли трактор із причепом, у якому перебували пасажири, перекинувся та впав до ставка. Більшість загиблих та постраждалих – жінки та діти.

Смертельний інцидент трапився в окрузі Канпур штату Уттар-Прадеш. Водій трактора, в причепі якого перебувало близько 50 осіб, не впорався з керуванням і машина скотилася у воду.

Про це повідомляє видання New York Post.

Усі жертви – паломники, які поверталися додому після релігійної церемонії в одному з місцевих храмів.

Постраждалих доправили до лікарні, до рятувальних робіт залучили поліцію та місцевих жителів.

Головний міністр штату Уттар-Прадеш Йоги Адітьянатх виступив із заявою, в якій висловив співчуття сім'ям загиблих та постраждалим та закликав не використовувати тракторні причепи для перевезення людей. Він наголосив, що вони мають використовуватися лише для транспортування вантажів.

Раніше стало відомо, що в Індії шестеро родичів потонули, намагаючись врятувати двох сестер, які вирішили зробити селфі біля водойми.

Замерзли на смерть: поліція Канади знайшла тіла членів родини з Індії

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