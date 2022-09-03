Коли День вчителя 2022 в Україні: історія свята, що подарувати

В середині осені на освітян, школярів та батьків чекає ще одне особливе свято - День вчителя в Україні. Якого числа ця подія 2022 року та яка історія свята - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Якого числа День вчителя 2022 в Україні

Традиційно українці святкують День вчителя в першу неділю жовтня. Отже, 2022 року святковий день припадає на 2 число.

Зі святом прийнято вітати не лише вчителів, але й загалом всіх педагогів. Раніше діти в школах дарували своїм вчителям пісні на День вчителя, вчили вірші та приносили подарунки у вигляді букетів квітів.

Навіть зараз, коли багато дітей продовжують навчатися онлайн через воєнний стан та війну в Україні, можна разом заспівати пісню на День вчителя. Наприклад, ось цю:

День вчителя: історія свята

Вперше таке важливе для суспільства свято як День вчителя відсвяткували в невеликій школі в місті Сан-Пауло (Бразилія). Майже 200 років перед тим бразильським імператором Педро I був виданий Указ про початкову освіту. Згідно з ним, в кожному поселенні країни повинна бути хоча б одна школа, де дітей будуть навчати азбуці.

Перше святкування відбулося 1947 року. Тоді педагоги та учні організували невелике частування та принесли до школи домашню випічку.

День вчителя в Україні почали святкувати лише 28 років тому. Це неробочий день, адже свято завжди припадає на неділю. Однак для вчителів та педагогів в школах традиційно влаштовують різні святкові заходи напередодні (у п'ятницю або суботу). Основна мета цього дня - подякувати вчителям за їхню важку працю.

Що подарувати на День вчителя

Якщо ви хочете бути більш оригінальними і не дарувати улюбленому вчителю звичайний букет квітів, краще подумати про подарунки заздалегідь. Взагалі, найкращим подарунком на День вчителя буде старанність учня в навчанні, однак також можна презентувати невеликі сувеніри:

сертифікат у книжковий магазин;

набір кави чи чаю у подарунковому пакуванні;

кошик фруктів чи шоколад;

набір записників;

фотоальбом з фотографіями вашого класу.

Насправді, на День вчителя можна подарувати навіть вивчений напам'ять вірш, який покаже, наскільки ви цінуєте працю педагога.