Когда День учителя 2022 в Украине: история праздника, что подарить

В середине осени педагогов, школьников и родителей ждет еще один особый праздник – День учителя в Украине. Какого числа это событие 2022 года и какая история праздника читайте в материале ТСН.ua.

Какого числа День учителя 2022 в Украине

Традиционно украинцы отмечают День учителя в первое воскресенье октября. Итак, в 2022 праздничный день приходится на 2 число.

С праздником принято поздравлять не только учителей, но и всех педагогов. Раньше дети в школах дарили своим учителям песни в День учителя, учили стихи и приносили подарки в виде букетов цветов.

Даже сейчас, когда многие дети продолжают учиться онлайн через военное положение и войну в Украине, можно вместе спеть песню на День учителя. Например, вот эту:

День учителя: история праздника

Впервые столь важный для общества праздник как День учителя отпраздновали в небольшой школе в городе Сан-Пауло (Бразилия). Почти 200 лет перед бразильским императором Педро I был издан Указ о начальном образовании. Согласно ему, в каждом поселении страны должна быть хотя бы одна школа, где детей будут учить азбуке.

Первое празднование прошло в 1947 году. Тогда педагоги и ученики организовали небольшое угощение и принесли в школу домашнюю выпечку.

День учителя в Украине начали праздновать всего 28 лет назад. Это нерабочий день, ведь праздник всегда выпадает на воскресенье. Однако для учителей и педагогов в школах традиционно устраивают разные праздничные мероприятия накануне (в пятницу или субботу). Основная цель этого дня — поблагодарить учителей за их тяжелый труд.

Что подарить на День учителя

Если вы хотите быть оригинальнее и не дарить любимому учителю обычный букет цветов, лучше подумать о подарках заранее. Вообще лучшим подарком на День учителя будет усердие ученика в учебе, однако также можно презентовать небольшие сувениры:

сертификат в книжный магазин;

набор кофе или чая в подарочной упаковке;

корзина фруктов или шоколад;

набор записных книжек;

фотоальбом с фотографиями вашего класса.

На самом деле, на День учителя можно подарить даже выученное наизусть стихотворение, которое покажет, насколько вы цените труд педагога.