В Индии трактор с паломниками опрокинулся в водоем: 27 погибших

По меньшей мере, 27 человек погибли и еще более 20 получили ранения и травмы, когда трактор с прицепом, в котором находились пассажиры, опрокинулся и упал в пруд. Большинство погибших и пострадавших – женщины и дети.

Смертельный инцидент произошел в округе Канпур штата Уттар-Прадеш. Водитель трактора, в прицепе которого находились около 50 человек, не справился с управлением и машина скатилась в воду.

Об этом сообщает издание New York Post.

Все жертвы – паломники, которые возвращались домой после религиозной церемонии в одном из местных храмов.

Пострадавших доставили в больницу, к спасательным работам привлекли полицию и местных жителей.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх выступил с заявлением, в котором выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим и призвал не использовать тракторные прицепы для перевозки людей. Он подчеркнул, что они должны использоваться только для транспортировки грузов.

Ранее стало известно, что в Индии шесть родственников утонули, пытаясь спасти двух сестер, решивших сделать селфи у водоема.

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