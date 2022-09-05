В Индии шестеро родственников погибли, спасая любительниц селфи

Женщины в индийском штате Чхаттисгарх решили сделать фото у водопада на пикнике, но оступились.

Родственники попытались их вытащить, но утонули сами в глубоком водоеме.

Об этом пишет The Mirror.

Во время семейного путешествия к водопаду Рамада в штате Чхаттисгарх обернулось трагедией. Шесть родственников утонули, пытаясь спасти двух сестер, решивших сделать селфи у водоема.

По словам свидетелей, всем родственникам пришлось бороться за свою жизнь на большой глубине. Лишь одной из женщин удалось выбраться на берег живой, а 22-летняя девушка находится в больнице в критическом состоянии.

Водолазы из Государственного агентства по оказанию помощи во время стихийного бедствия извлекли три тела сразу, на следующий день достали еще трех погибших.

Представители власти сообщили, что тела будут направлены на вскрытие, а затем передадут родственникам.

Напомним, в Индии в результате удара молнии погибли, по меньшей мере, 11 человек. Они делали селфи под дождем.

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