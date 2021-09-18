Смертельное селфи: как и почему украинка сорвалась со скалы в Испании

Смертельное селфи: как и почему украинка сорвалась со скалы в Испании

Евгения Пилипец поехала за границу на отдых.

Стало известно имя украинской туристки, погибшей в Испании, делая селфи. Это Евгения Пилипец — работала в компании кинопродакшена. Девушка сорвалась со скалы в море, когда перелезла через забор туристической достопримечательности сделать фото. От травм девушка скончалась в больнице, так и не приходя в сознание.

Об этом 18 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

"Живу на съемочных площадках", — именно так Евгения описывала свою жизнь в соцсетях. Она работала кастинг-директором.

Ее страница заполнена фотографиями со съемок различных фильмов и проектов. Кроме работы, 26-летняя девушка любила путешествовать и фотографироваться.

В Испании Женя была вместе с подругой. Что на самом деле случилось, пока есть только информация от испанской полиции — девушка якобы перелезла через забор, чтобы сделать селфи, потеряла равновесие, сорвалась со скалы и упала в море ударившись о камни.

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Все произошло на "Балконе Средиземноморья" — это туристическая достопримечательность в городе Бенидорм. Ее можно найти почти во всех путеводителях по Испании с советом к обязательному посещению. Так что это очень популярное место среди туристов.

Девушку сразу доставили в больницу. Там от полученных травм она скончалась, не приходя в сознание. На ее фейбук-странице десятки сообщений от друзей. Друзья и коллеги говорят, дни Жени всегда были расписаны поминутно и после отпуска она имела много планов. Евгения планировала приобрести квартиру, продолжить путешествовать по миру и отдыхать с друзьями.

Родные девушки трагедии не комментируют. Сейчас они уже в Испании и пытаются забрать тело в Украину. Однако сколько времени это займет, пока неизвестно.

Авторы: Виктория Ковцун, Оксана Ткаченко

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