В Брюсселе появится улица в честь темнокожей секс-рабыни

Она мечтала стать кинозвездой, но ее заставили заниматься проституцией.

Одну из улиц бельгийской столицы Брюсселя назовут в честь 23-летней нигерийской секс-работницы Юнис Осаянде, которую три года назад зарезал 17-летний клиент, нанеся ей 17 ножевых ранений.

Об этом сообщает ВВС.

Осаянде приехала из Нигерии в 2016 году. В Бельгии ей пообещали работу в сфере киноиндустрии. На самом деле женщину заставили заниматься проституцией, требуя отработать 45 000 евро — оплату за авиабилеты, жилье и другие услуги.

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Незадолго до своей насильственной смерти Юнис через благотворительную организацию рассказала, что во время работы подвергалась насилию и запугиванию.

После ее убийства в Брюсселе вспыхнули протесты. Секс-работницы из среды мигрантов потребовали улучшить условия труда и разработать четкие правовые нормы, регулирующие их деятельность. Проституция в Бельгии легальна, но правила отличаются в разных регионах.

Убийца Осаянде задержан и все еще ждет приговора суда. Четырех членов банды, которые переправили Осаянде в Бельгию, приговорили к четырем годам лишения свободы.

Улица, которая будет названа в ее честь пока еще обустраивается. Она будет расположена в северной части города.

Власти бельгийской столицы таким образом стремится привлечь внимание к проблеме сексуального насилия и торговли людьми. По статистике, 42% женщин в Бельгии в возрасте от 16 до 69 лет подвергались сексуальному насилию.

Напомним, ранее бразильскую победительницу конкурса "Мисс BumBum-2018" и порноактрису, фото которой публиковали на обложке Playboy, Флавию Тамайо, приговорили к 8 годам лишения свободы.

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