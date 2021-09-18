У Брюсселі з’явиться вулиця на честь темношкірої секс-рабині

Вона мріяла стати кінозіркою, але її змусили займатися проституцією.

Одну з вулиць бельгійської столиці Брюсселя назвуть на честь 23-річної нігерійської секс-працівниці Юніс Осаянде, яку три роки тому зарізав 17-річний клієнт, завдавши їй 17 ножових поранень.

Про це повідомляє ВВС.

Осаянде приїхала з Нігерії у 2016 році. У Бельгії їй пообіцяли роботу в сфері кіноіндустрії. Насправді ж жінку змусили займатися проституцією, вимагаючи відробити 45 тисяч євро - оплату за авіаквитки, житло та інші послуги.

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Незадовго до своєї насильницької смерті Юніс через благодійну організацію розповіла, що під час роботи піддавалася насильству і залякуванню.

Після її вбивства в Брюсселі спалахнули протести. Секс-працівниці із середовища мігрантів зажадали поліпшити умови праці і розробити чіткі правові норми, що регулюють їх діяльність. Проституція в Бельгії легальна, але правила відрізняються в різних регіонах.

Убивця Осаянде затриманий і все ще чекає на вирок суду. Чотирьох членів банди, які переправили Осаянде в Бельгію, засудили до чотирьох років позбавлення волі.

Вулиця, яку буде названо на її честь поки ще облаштовується. Вона буде розташована у північній частині міста.

Влада бельгійської столиці в такий спосіб прагне привернути увагу до проблеми сексуального насильства і торгівлі людьми. За статистикою, 42% жінок в Бельгії у віці від 16 до 69 років піддавалися сексуальному насильству.

Нагадаємо, раніше бразильську переможницю конкурсу "Міс BumBum-2018" та порноакторку, фото якої публікували на обкладинці Playboy, Флавію Тамайо, засудили до 8 років позбавлення волі.

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