Смертельне селфі: як і чому українка зірвалася зі скелі в Іспанії

Смертельне селфі: як і чому українка зірвалася зі скелі в Іспанії

Євгенія Пилипець поїхала за кордон на відпочинок.

Стало відоме ім’я української туристки, яка загинула в Іспанії, роблячи селфі. Це Євгенія Пилипець – працювала в компанії кінопродакшину. Дівчина зірвалася зі скелі в море, коли перелізла через огорожу туристичної пам’ятки зробити фото. Від травм дівчина померла в лікарні, так і не приходячи до тями.

Про це 18 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

"Живу на знімальних майданчиках", - саме так Євгенія описувала своє життя в соцмережах. Вона працювала кастинг-директоркою.

Її сторінка заповнена фотографіями зі знімань різноманітних фільмів та проєктів. Окрім роботи, 26-річна дівчина любила подорожувати і фотографуватися.

В Іспанії Женя була разом з подругою. Що насправді трапилося, поки є лише інформація від іспанської поліції - дівчина начебто перелізла через загорожу, аби зробити селфі, утратила рівновагу, зірвалась зі скелі та впала у море вдарившись об каміння.

Новини світу: стало відоме ім`я української туристки, яка в Іспанії зірвалася з кручі і загинула

Все сталося на "Балконі Середземномор'я" - це туристична пам'ятка у місті Бенідорм. Її можно знайти майже у всіх путівниках Іспанією з порадою до обов’язкового відвідування. Отже це дуже популярне місце серед туристів.

Дівчину одразу доправили до лікарні. Там від отриманих травм вона померла, не приходячи до тями. На її фейбук-сторінці десятки повідомлень від друзів. Друзі та колеги кажуть, дні Жені завжди були розписані похвилинно і після відпустки вона мала багато планів. Євгенія планувала придбати квартиру, продовжити мандрувати світом і відпочивати з друзями.

Рідні дівчини трагедію не коментують. Нині вони вже в Іспанії та намагаються забрати тіло до України. Однак скільки часу це займе, поки невідомо.

Автори: Вікторія Ковцун, Оксана Ткаченко

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