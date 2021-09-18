Смертельне селфі: як і чому українка зірвалася зі скелі в Іспанії

Євгенія Пилипець поїхала за кордон на відпочинок.
Стало відоме ім’я української туристки, яка загинула в Іспанії, роблячи селфі. Це Євгенія Пилипець – працювала в компанії кінопродакшину. Дівчина зірвалася зі скелі в море, коли перелізла через огорожу туристичної пам’ятки зробити фото. Від травм дівчина померла в лікарні, так і не приходячи до тями.
Про це 18 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
"Живу на знімальних майданчиках", - саме так Євгенія описувала своє життя в соцмережах. Вона працювала кастинг-директоркою.
Її сторінка заповнена фотографіями зі знімань різноманітних фільмів та проєктів. Окрім роботи, 26-річна дівчина любила подорожувати і фотографуватися.
В Іспанії Женя була разом з подругою. Що насправді трапилося, поки є лише інформація від іспанської поліції - дівчина начебто перелізла через загорожу, аби зробити селфі, утратила рівновагу, зірвалась зі скелі та впала у море вдарившись об каміння.
Все сталося на "Балконі Середземномор'я" - це туристична пам'ятка у місті Бенідорм. Її можно знайти майже у всіх путівниках Іспанією з порадою до обов’язкового відвідування. Отже це дуже популярне місце серед туристів.
Дівчину одразу доправили до лікарні. Там від отриманих травм вона померла, не приходячи до тями. На її фейбук-сторінці десятки повідомлень від друзів. Друзі та колеги кажуть, дні Жені завжди були розписані похвилинно і після відпустки вона мала багато планів. Євгенія планувала придбати квартиру, продовжити мандрувати світом і відпочивати з друзями.
Рідні дівчини трагедію не коментують. Нині вони вже в Іспанії та намагаються забрати тіло до України. Однак скільки часу це займе, поки невідомо.
Автори: Вікторія Ковцун, Оксана Ткаченко