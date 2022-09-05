В Індії шестеро родичів загинули, рятуючи любительок селфі

Жінки в індійському штаті Чхаттісгарх вирішили зробити фото біля водоспаду на пікніку, але оступилися.

Родичі спробували їх витягнути, але потонули самі в глибокій водоймі.

Про це пише The Mirror.

Під час сімейної подорожі до водоспаду Рамада в штаті Чхаттісгарх обернулося трагедією. Шестеро родичів потонули, намагаючись врятувати двох сестер, які вирішили зробити селфі біля водойми.

За словами свідків, усім родичам довелося боротися за своє власне життя на великій глибині. Лише одній із жінок вдалося вибратися на берег живою, а 22-річна дівчина перебуває в лікарні у критичному стані.

Водолази з Державного агентства з надання допомоги під час стихійного лиха витягли три тіла одразу, наступного дня дістали ще трьох загиблих.

Представники влади повідомили, що тіла спрямують на розтин, а потім передадуть родичам.

Нагадаємо, в Індії внаслідок удару блискавки загинуло щонайменше 11 людей. Вони робили селфі під дощем.

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