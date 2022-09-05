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Військові РФ все ще залишаються на ЗАЕС зі зброєю та боєприпасами

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Військові РФ все ще залишаються на ЗАЕС зі зброєю та боєприпасами

Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Російські загарбники залишаються на території Запорізької атомної електростанції ,в машинних залах 1-го та 2-го блоків розташовані вантажівки зі зброєю та боєприпасами.   

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Наразі в роботі залишається тільки 6-й енергоблок, який подає електроенергію до енергосистеми України та забезпечує власні потреби Запорізької АЕС. Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки наразі немає. 

Місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС продовжує свою роботу.

Нагадаємо, очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі представив попередній звіт за підсумками візиту місії на Запорізьку АЕС. Так, найгірше він оцінив цілісність станції, яка була порушена внаслідок бойових дій.

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