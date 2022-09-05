Після вихідних гривня ослабла: курс валют на 5 вересня в обмінниках

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 5 вересня, ослаб на 3 копійки – до 40,70 грн/дол., щодо євро курс гривні ослаб на 1 копійку – до 40,70 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,00 грн за дол., євро – 39,70 грн за євро.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - від 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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