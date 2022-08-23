Курс долара у вересні: експерти розповіли, чого очікувати

В Україні на початку осені суттєві зміни курсу долара не будуть відбуватися.

Українські економісти пояснюють, що від регулятора буде залежати, на якому рівні буде зафіксований долар, але водночас тиск на національну валюту збережеться.

Українських аналітиків опитали Факти ICTV.

Експерт Борис Кушнірук наголосив, оскільки Нацбанк зафіксував безготівковий курс, то саме від регулятора залежить - чи залишиться він на такому ж рівні - близько 40 грн за долар. Втім, впливатиме на це і емісія - випуск в обіг нових грошових знаків.

"Він (курс долара - Ред.) має зараз природу переважно не стільки економічну, скільки природу очікувань. Якщо не буде негативних повідомлень, то гривня залишатиметься відносно стабільною до готівкового курсу. Залежить від того, що буде робити Нацбанк з емісією", - наголосив Кушнірук.

Адже емісія породжує інфляцію, додаткову гривню в обігу, що створює тиск на курс. За його словами, якщо не буде негативних очікувань і емісії, то курс залишатися на нинішньому рівні, а інакше - курс буде розхитуватися.

Тим часовм інвестиційний банкір Сергій Фурса прогнозує, що тиск на гривню буде зберігатися до кінця 2021-го.

"Швидше за все, у вересні офіційний курс залишиться незмінним - так само буде на рівні 36,6 грн/долар. На якому рівні буде в той момент курс чорного ринку, вгадати неможливо", - додав Фурса.

Чвоєю чергою, економіст Олексій Кущ вважає, що до цього кінця року слід чекати на подальшу девальвацію гривні, а також падіння курсу.

"Думаю, що слід очікувати подальшу девальвацію. Наскільки вона буде глибокою, зараз складно говорити. Тут дуже багато факторів, які ми ще не бачимо і не можемо враховувати", - зазначив експерт.

Як повідомлялося, "Мінфін" дав прогноз щодо курсу валют на 22-26 серпня. Зазначається, що безготівковий долар буде перебувати в межах 36,5686 – 36,9342 гривень, готівковий в банках – від 38,30 до 41,55 гривень, в обмінниках – від 40,35 до 41,30 гривень.

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