Як працюватимуть банки у День Незалежності: відповідь НБУ

24 серпня буде звичайним робочим днем для банківської системи, оскільки на період воєнного стану в Україні скасовані державні вихідні.

Святковий день 24 серпня – День Незалежності України - припадає на середу, тож є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи.

Про це повідомляє Національний банк України.

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"Система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи НБУ та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ працюватимуть у звичайному режимі", – зазначили у Нацбанку.

В НБУ також запевняють, що під час війни система електронних платежів працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і у мирний час. Усі банки України підключені до цієї системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону попередив, що росіяни можуть обстрілювати міста України крилатими ракетами на День Незалежності, 24 серпня.

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