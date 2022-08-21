Як працюватимуть банки у День Незалежності: відповідь НБУ

24 серпня буде звичайним робочим днем для банківської системи, оскільки на період воєнного стану в Україні скасовані державні вихідні.
Святковий день 24 серпня – День Незалежності України - припадає на середу, тож є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи.
Про це повідомляє Національний банк України.
"Система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи НБУ та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ працюватимуть у звичайному режимі", – зазначили у Нацбанку.
В НБУ також запевняють, що під час війни система електронних платежів працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і у мирний час. Усі банки України підключені до цієї системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних.
Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону попередив, що росіяни можуть обстрілювати міста України крилатими ракетами на День Незалежності, 24 серпня.
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